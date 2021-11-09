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تستعد المملكة العربية السعودية لإستقبال وفد من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، لتفقد الملاعب والبنية التحتية في إطار جولات متعددة للوفد الاتحاد إلى الدول التي تقدمت بملفات لاستضافة كأس آسيا 2027.

وكانت السعودية ضمن خمس دول قدمت ملفات لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، بجانب قطر والهند وإيران وأوزبكستان.

وتعتمد السعودية على ملف ضخم لاستضافة البطولة لأول مرة في تاريخها، حيث تم اعتماد 30 فندقًا و39 مستشفى، بواقع 15 فندقًا و25 مستشفى في الرياض، و9 فنادق و6 مستشفيات في جدة، و6 فنادق و8 مستشفيات في الدمام.

وتعمل السعودية على تطوير 6 ملاعب لتدعيم ملفها هي: الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد (الرياض)، الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن جلوي (المنطقة الشرقية)، والأمير عبدالله الفيصل ومدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة).

وكشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء نقلاً عن إبراهيم القاسم المدير التنفيذي للملف السعودي لاستضافة البطولة، وأمين عام اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد القاري سوف يعلن عن البلد المستضيف لكأس آسيا 2027، خلال الربع الأول من عام 2022.

وقال القاسم في تصريحات صحفية إن ملاعب السعودية توافق الاشتراطات الآسيوية، كما أن المملكة بصدد إنشاء ثلاثة ملاعب جديدة، في القدية والدمام والرياض، فضلاً عن إنشاء عدد من ملاعب التدريب في مختلف الملاعب.

وأوضح القاسم: «نعمل على أن يكون هناك موقع يتم من خلاله استخراج التأشيرة وحجز تذاكر الطيران والفنادق، بهدف تسهيل التجربة على من يريد الحضور، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك جولات سياحية حول مناطق المملكة للجماهير».