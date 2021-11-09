مصادر تكشف حقيقة منشو «فيس بوك» عن تورط رجال الشرطة مع تاجر مخدارت في المحلة

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كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً إستغاثة زعم خلالها صاحب الحساب تورط عدد من رجال وأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية مع أحد العناصر الإجرامية المشهور عنها الإتجار بالمواد المخدرة بدعوى وجود علاقة قرابة بينهم وبين الأخير أتاحت له فرض سيطرته ونفوذه على المواطنين والتعدى عليهم.

وقالت المصادر: «بالفحص تبين أن الشاكى له معلومات جنائية مقيم بالغربية وبسؤاله أفاد بوجود خلافات زوجية بينه وبين طليقته حيث تبادل الطرفان إقامة الدعاوى القضائية في هذا الشأن، وإدعائه بإجراء التحريات -على خلاف الحقيقة- لصالح طليقته في المحاضر المتبادلة بينهما، وكذا الإدعاء بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المناصرين لطليقته في الدعاوى القضائية لتجارته بالمواد المُخدرة»

وأضافت: «بإستكمال الفحص تبين كيدية الشكوى وعدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبالكشف عن الشخص «السابق الإدعاء عليه بنشاطه في تجارة المُخدرات»، لم يستدل على ثمة معلومات جنائية مُسجلة أو أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة ضده، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشاكى لإدعاءاته الكاذبة بوجود علاقة مع «تاجر مخدرات» بهدف إثارة الرأى العام والضغط على الجهات الأمنية لإتخاذ إجراءات لصالحه في قضايا وبشكل غير حيادى ضد طليقته»