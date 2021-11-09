سقوط سيدة تحتال على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعارف عليهم

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتهمة الاحتيال على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعد إرسال طلبات صداقة عشوائية لهم والتعارف عليهم وإيهامهم برغبتها في استثمار ثروات مالية طائلة تمتلكها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إنشائها صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة، بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة وترغب في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

وحتى تتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو مفبركة تتضمن خزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك تقوم بالاتصال بالمجني عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن مدعية أن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، وتطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركي - شحن - رسوم إدارية" في أحد الحسابات البنكية التي تم فتحتها خصيصًا لهذا الغرض.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وبحوزتها مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها، كما توصلت قوات الأمن لـ3 من المجني عليهم، وباستدعاء أحدهم وسؤاله قرر قيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي وشروعها في الاستيلاء منه على مبلغ مالي آخر بذات الأسلوب الإجرامي، وبمواجهة المتهمة اعترفت بممارسة نشاطها الإجرامي، وقيامها بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطها إلى حسابات بنكية خارج البلاد.