الاسماعيلي يفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات

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أكد المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن مجلس الادارة قرر في اجتماعه الاول الذي عقد أمس الاثنين، فتح حساب بنكي، لتلقي تبرعات من جماهير النادي.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «اون تايم سبورتس» :«قررنا فتح حساب بنكي في عدد من البنوك المصرية، من أجل تلقي التبرعات من الجماهير، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي».

وأضاف:«نعاني من أزمة مالية طاحنة، النادي مطالب بتسديد الغرامة المالية لصالح نادي النجوم في قضية ابراهيم حسن، والمقدرة ب25 مليون جنيه، بالاضافة إلى ان هنام مديونية كبيرة لصالح وزارة الكهرباء التي هددت بفصل الكهرباء عن النادي».

واشار :«المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، سوف يتم الاعلان عنه بعد غد الخميس»