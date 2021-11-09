رئيس جهاز بدر: الانتهاء من تنفيذ مشروع خط طرد من برك الأكسدة بالمدينة إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 11 كم

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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط طرد قطر ٩٠٠مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول حوالى 11كم، مؤكداً أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه سيتم الاستفادة من نقل مياه الصرف الصناعى من مدينة بدر إلى محطة المعالجة بمدينة العاشر من رمضان للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة، مضيفاً أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية تقدر بنحو ١٠٩ ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل موعده المقرر بحوالي شهرين.



وقال رئيس الجهاز إن المشروع يتكون من 5 غرف هواء و6 غرف غسيل وغرفة صمام حاجز وغرفة تهدئة وغرفة تخفيف ضغط وغرفة قياس، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المدينة، حيث كانت مدينة بدر منذ نشأتها تعتمد على تجميع الصرف الآدمى وصرف المصانع فى منطقة كبيرة منخفصة أمام الحى السابع تسمى الأخوار، وتزامنا مع أعمال التطوير التي تشهدها المدينة كان من الضروري تنفيذ المشروع للتخلص من التلوث، وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من محطة المياه الجارى تنفيذها بالمدينة تكتمل منظومة المياه والصرف فى مدينة بدر.