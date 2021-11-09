الأهلى ينتظر التقرير الطبى لحسم مصير محمد محمود

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طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من الجهاز الطبى للفريق تقرير خاص عن حالة محمد محمود لاعب الفريق الذي عانى من توالى الإصابات بعد غيابه عامين متتاليين بسبب الإصابة في أوتار الركبة، خلال الفترة الماضية، والتي ضربته بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي خضع لها في الموسم الماضي. وخضع اللاعب لبرنامج خاص من أجل تجهيزه، وترغب اللجنة في معرفة حالة اللاعب جيدا لحسم مصيره سواء بالاستغناء عن خدماتة في يناير المقبل أو إعارتة وذلك بعد التشاور مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليالفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مؤخرا على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏