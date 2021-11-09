تشافى يقود المران الأول لبرشونة بمشاركة 6 لاعبين فقط

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقود تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، أول مران مع الفريق الكتالوني، اليوم الثلاثاء، بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

ووقع تشافي عقوده الرسمية مع برشلونة، أمس الإثنين، على أرضية ملعب كامب نو، ولمدة موسمين ونصف الموسم.وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تشافي وصل إلى مركز تدريبات برشلونة «خوان جامبر»، قبل ساعتين ونصف من موعد المران.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي حرص أولًا على الحديث مع اللاعبين، من أجل التعرف عليهم، والبدء في نقل أفكاره وخططه للدخول في الأجواء سريعًا.

وتتشهد تدريبات برشلونة اليوم تواجد 6 لاعبين فقط من الفريق الأول، في ظل مشاركة باقي اللاعبين مع المنتخبات، وسيقود تشافي تدريب السداسي نيتو وإيناكي بينيا وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج ولوك دي يونج.

ولكن من المقرر، أن يلتقي تشافي مع إيريك جارسيا ونيكو وسيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وبيدري جونزاليس وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت، خلال تعافيهم من الإصابات داخل منشآت النادي.