أخبار عاجلة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تشافى يقود المران الأول لبرشونة بمشاركة 6 لاعبين فقط

Print
تشافى يقود المران الأول لبرشونة بمشاركة 6 لاعبين فقط تشافى يقود المران الأول لبرشونة بمشاركة 6 لاعبين فقط

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يقود تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، أول مران مع الفريق الكتالوني، اليوم الثلاثاء، بعد توليه المهمة بشكل رسمي.

ووقع تشافي عقوده الرسمية مع برشلونة، أمس الإثنين، على أرضية ملعب كامب نو، ولمدة موسمين ونصف الموسم.وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن تشافي وصل إلى مركز تدريبات برشلونة «خوان جامبر»، قبل ساعتين ونصف من موعد المران.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي حرص أولًا على الحديث مع اللاعبين، من أجل التعرف عليهم، والبدء في نقل أفكاره وخططه للدخول في الأجواء سريعًا.

وتتشهد تدريبات برشلونة اليوم تواجد 6 لاعبين فقط من الفريق الأول، في ظل مشاركة باقي اللاعبين مع المنتخبات، وسيقود تشافي تدريب السداسي نيتو وإيناكي بينيا وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج ولوك دي يونج.

ولكن من المقرر، أن يلتقي تشافي مع إيريك جارسيا ونيكو وسيرجينو ديست وجيرارد بيكيه وبيدري جونزاليس وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت، خلال تعافيهم من الإصابات داخل منشآت النادي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»