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بعد هدفيه في مباراة القمة .. بطل تركيا يسعى لخطف ديانج من الأهلي مجدداً

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بعد هدفيه في مباراة القمة .. بطل تركيا يسعى لخطف ديانج من الأهلي مجدداً بعد هدفيه في مباراة القمة .. بطل تركيا يسعى لخطف ديانج من الأهلي مجدداً

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قالت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي يفاضل بين عدد من الأسماء في مركز وسط الملعب للتفاوض معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب موقع «هورييت» فإن القائمة تضم الدولي المالي اليو ديانج لاعب النادي الأهلي والدولي المصري محمد النني نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي.

وأكد التقرير أن جالاتا سراي سيستغل تأهله المتوقع إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، في التعاقد مع ديانج الذي يرغب في الرحيل عن الأهلي وخوض غمار منافسات الأجواء الأوروبية.

كانت إدارة النادي التركي قد فتحت خطوط اتصال مع إدارة الأهلي في وقت سابق لضم اللاعب صاحب الـ23 عاما ولكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

على الجانب الآخر يمتلك محمد النني تجربة سابقة في الملاعب التركية رفقة فريق بيشكتاش وهو ما يجعل عودته أسهل نسبيًا.

ويقدم أليو ديانج مستويات رائعة رفقة فريق الأهلي خلال المواسم الأخيرة وساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي وعدد من الألقاب المحلية الأخرى.

وظهر ديانج بمستوى رائع خلال مواجهة المارد الأحمر الأخيرة أمام في القمة 123 وسجل هدفين ليحسم اللقاء لفريقه بنتيجة 5-3، ويعيد فرض اسمه من جديد على طاولة مسؤولي جالاتا سراي.

المصرى اليوم

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