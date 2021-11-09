رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا الجديد (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، في أولى زياراته لجامعة الإسكندرية بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون العلمي والأكاديمي والتواصل بين الجانبين في العديد من المجالات العلمية والثقافية التي تهم الجانبين.

في البداية، رحب رئيس الجامعة بقنصل عام فرنسا مهنئاً إياه بمنصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مسيرته الدبلوماسية بالإسكندرية، وأكد قنصوه على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على تفعيل التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والعلمية والثقافية، ولفت أن هناك العديد من الإتفاقيات بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز الفرنسية، لافتاً أنه سيتم تفعيل هذه الاتفاقيات خلال الفترة القادمة عن طريق مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات تتضمن التوسع في البرامج العلمية المشتركة في المجالات والتخصصات المختلفة، وكذا التوسع في التبادل العلمى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلا الجانبين، والتعاون في المشروعات العلمية والثقافية خاصة التي ترتبط بالتراث الثقافي، والآثار الغارقة، والبيئة، وحماية الشواطئ، وإعادة التراث الحضاري.

من جانبه، قدم القنصل الشكر لرئيس الجامعة معرباً عن رغبته في استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين مؤكداً حرصه على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بين الجانبين، وأكد أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لجامعة الإسكندرية، ووعد بالتنسيق مع الجهات المسئولة بفرنسا لتبنى هذه الأفكار لخدمة الأغراض العلمية والثقافية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استقبل السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أمس، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في المجال الاستثماري.

وخلال اللقاء؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في كافة المجالات، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الفرنسية بالإسكندرية.

وأشار الشريف إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التي تؤكد على التواصل الثقافي والتجاري بين البلدين.

بعد زيارة المحافظ .. رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا الجديد (صور)