«البعض يكره نجاحاتنا وأرحمونا بقى» .. عصام عبد الفتاح يهاجم منتقدي حكم القمة

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خرج عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن صمته وشن هجوماً عنيفاً على منتقدي الحكام واستغرب الجدل الشديد المثار في الشارع الرياضي المصري حول الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، وأدارها الحكم محمد عادل لأول مرة له في مواجهات القمة.

وقررت لجنة الحكام في الساعات الماضية معاقبة محمد عادل بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة القمة، مع اعتراف عصام عبدالفتاح أن عادل قدم مباراة كبيرة.

وأشعل محمد عادل الشارع الرياضي المصري في الساعات الماضية بعد تصريحاته باحتواء لاعبي الزمالك بعدما شعر بتوترهم عقب هدف الأهلي الثالث.

وقال عصام عبدالفتاح: لا أعرف ماذا يريدون من ينتقدوا التحكيم، كل محللي القنوات الرياضية أشادوا بالتحكيم منذ بداية الدوري ومحمد عادل أجاد في مباراة القمة.

وأضاف عصام عبدالفتاح: وصلنا لمرحلة أن البعض أصبح يكره نجاحاتنا، محمد عادل قدم مباراة رائعة في القمة لكن هناك مَن يريد الصيد في الماء العكر، ارحمونا بقى واعرفوا قيمة التحكيم.