شاهد ما فعلته أم قاتل بالأردن.. قَتَل شقيقين وأصاب والدهما

★ ★ ★ ★ ★

الجاني ممنوع من السفر بسبب قضايا مخدرات وجنايات

لم يكن ما فعلته أم هذا القاتل في الأردن "غريبًا" لأنه ابنها، وقد التُقط الفيديو بعدما شهدت مدينة إربد، أمس الاثنين، جريمة طعن طالت رجلًا واثنين من أبنائه؛ مما أسفر عن مقتلهما؛ فيما نُقل الأب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغًا ورد مساء أمس الاثنين، لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينة إربد؛ إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين في المسكن.

وأضاف، أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان؛ حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن أُلقي القبض عليه.

وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة؛ فيما تم نقل كل الإصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الأبناء الاثنين؛ فيما لا يزال والدهما قيد العلاج، وبوشر التحقيق.

وقال مصدر طبي: إن مستشفى الأميرة بسمة في إربد، استقبل 3 أشخاص تعرضوا للطعن، هم أب واثنان من أبنائه، وتم إعلان وفاة الابنين؛ بينما أُدخل الأب إلى وحدة العناية المركزة، وهو في حالة خطيرة، حسب "سكاي نيوز عربية".

من جانبه نشر الصحفي الأردني زياد نصيرات، على صفحته على موقع فيسبوك، لقطة لمحاولة القاتل الهروب بمساعدة أمه التي كانت تصاحبه لحظة الهرب؛ بينما بدا واضحًا أنه يحمل سلاح الجريمة بيديه.. لكن تحرك الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، أجهض محاولة الهروب؛ حيث تم ضبط القاتل وبحوزته الأداة الحادة.

ونقل موقع "نبأ الأردن" الإخباري عن محافظ إربد رضوان العتوم، أن خلفية الجريمة لم تُعرف بعد؛ بينما التحقيقات لا تزال مستمرة مع الجاني.

وأشار "العتوم" إلى أن الجاني "ص. أ. ع"، من مواليد 1997، وممنوع من السفر بسبب قضايا مخدرات، ومطلوب في 9 قضايا جنائية سابقة.