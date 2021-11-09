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فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج

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فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج
فيما جرى تحرير محضر بالواقعة و"توقيف المتهمين على ذمة التحقيقات"

فجرًا.. الحس الأمني يُسقط جناة أثناء محاولتهم سرقة مبنى حكومي بالأفلاج

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج، من القبض على جناة يقومون بسرقة مبنى حكومي قيد الإنشاء.

وفي التفاصيل، أسفر الحس الأمني لرجال التحريات والبحث الجنائي، فجر اليوم الثلاثاء، في ضبط الجناة أثناء محاولة سرقة ما بداخل المبنى ومستودع لمواد بناء تابع لمبنى حكومي لا يزال قيد الإنشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق لدى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

يُذكر أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الأفلاج لها العديد من الإنجازات الأمنية في ضبط الكثير من الجناة والتوصل السريع في الإطاحة بالمطلوبين في وقت قياسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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