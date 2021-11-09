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رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 53 بحثا جديدا بمنصبة «سكوبس العالمية»

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رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 53 بحثا جديدا بمنصبة «سكوبس العالمية» رئيس جامعة الإسكندرية: نشر 53 بحثا جديدا بمنصبة «سكوبس العالمية»

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا بنشر 53 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus “‏ العالمية.

وأشار أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (53 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (31.7%) وشملت كلا من الكيمياء (8.2%)، والرياضيات (8.2%)، والفيزياء والفلك (5.9%)، والكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (4.7%)، وعلوم الحاسب (4.7%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (16.5%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (9.4%)، فالهندسة (4.7%)، طب الأسنان (4.7%)، التمريض (4.7%).

وأضاف «قنصوة»، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية (15 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (8 أبحاث)، فالهند (5 أبحاث)، فأستراليا وإيطاليا وتونس (3 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، جامعة الأزهر، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة القاهرة، جامعة طنطا، جامعة المنصورة، جامعة جنوب الوادي، جامعة قناة السويس، وغيرهم من الجامعات.

المصرى اليوم

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