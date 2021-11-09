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البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)

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البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور) البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)

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استقبل الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة برج العرب، الثلاثاء، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والبورصة المصرية يهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على اساسيات الاستثمار في البورصة.

وخلال اللقاء أهدى «الجوهرى»، درع الجامعة إلى «فريد» الذي بادله بإهداء نموذج لجرس البورصة، وخلال جولة رئيس البورصة بالحرم الجامعى، أشاد بالنشاط الطلابى، وبرامج الجامعة المتميزة، كما أشاد بالطراز المعمارى للحرم الجامعى ورحب بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في إطار بحثية مختلفة.

والتقى عدد من الطلاب المشاركين في مبادرة الوعى المالى، «أختبر معلوماتك عن البورصة»، والتى ساهمت في زيادة وعى عدد يزيد عن 600 طالب، مما يشير إلى شغف طلاب الجامعة لمعرفة معلومات عن البورصة المصرية.

وأكد الدكتور محمود عطيفى، أستاذ التمويل والاستثمار المساعد بكلية الأعمال الدولية والانسانيات، ومنسق الزيارة، على أهمية البروتكول في زيادة الوعى المالى عن البورصة المصرية والاستثمار بشكل عام، ويعكس حرص قيادة البورصة المصرية على دعم الأنشطة الطلابية والمشاركة المجتمعية والتعاون الفعال مع الجامعات.

وفى ختام الزيارة أهدى «عطيفي» رئيس البورصة نسخة من كتابه عن نمذجة تقلبات أسهم الشركات المقيدة المصرية.

البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)
البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)
البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)
البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)
البورصة والجامعة اليابانية توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على الاستثمار (صور)

المصرى اليوم

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