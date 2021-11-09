قاتل صديقه فى المرج :حطلى مخدر فى الاكل ومارس الشذوذ

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أدلى المتهم بقتل صديقه فى المرج باعترافات تفصيلية عن سبب ارتكابه جريمة القتل ،قال انه تناول الطعام مع صديقه وعندما استيقظ شعر بتعب شديد وعندما سأل صديقه "المجنى عليه"اخبره انه وضع له مخدر فى الطعام ومارس مع الشذوذ ،ما جعله فى حالة غياب عن الوعى وارتكب جريمة القتل انتقامًا منه.

وباعترافه جددت الجهات المختصة حبسه ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد

البداية بتلقى اجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات ان صديقه وراء ارتكاب الجريمة بسبب قيام القتيل بتخدير القاتل وممارسذ الشذوذ معه ،القى القبض على المتهم واعترف بالواقعة.