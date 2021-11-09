سبقه سمير غانم ودلال ورجاء وهادي الجيار .. أحمد خليل يلحق بضحايا كورونا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رحل عن عالمنا الفنان القدير أحمد خليل صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 80 عاما إثر تدهور حالته الصحية، بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

في القائمة التالية نرصد لكم النجوم الذين توفوا إثر مضاعفات فيروس كورونا أو بعد الإصابة به تضم أسماء كبيرة كانت وفاتها أشبه بنهايات درامية حزينة ألقت بالحزن على محبيهم وجماهيرهم، ففي شهر واحد توفي 4 نجوم، خلال مايو الماضي إثر مضاعفات الفيروس، هم النجم الكبير سمير غانم والفنانين نادية العراقية، ومحمد ريحان، والموسيقار جمال سلامة، وبعدها بشهرين كان رحيل النجمة دلال عبدالعزيز متأثرة بمضاعفات كورونا،التي أصيبت بتليف في الرئة وخضعت للعلاج في العناية المركزة طوال 72 يوما، ليلحقوا بقائمة طويلة تضم عددا من النجوم ممن توفوا بفيروس كورونا أو بمضاعفاته خلال عامي 2021 و2020.

توفى سمير غانم في 20 مايو الماضي نتيجة إصابته بفيروس كورنا ليرحل عن عالمنا عن عمر 84 عاما داخل غرفة العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا وإحداث مضاعفات بالكلى أودت بحياته.

سمير غانم - صورة أرشيفية

كانت الفنانة رجاء الجداوي ضمن أوائل الفنانين التي أنهت كورونا حياتهم، الفنانة رجاء الجداوي حيث استمرت المواجهة بينها وبين الفيروس اللعين طوال 43 يومًا التي توفيت في يوليو الماضي، لترحل في عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 85 عامًا.

الفنانة الراحلة رجاء الجداوي - صورة أرشيفية

رحل الفنان الكبيريوسف شعبان في 28 فبراير 2021 متأثرًا بفيروس كورونا بعد عودته من لبنان قبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وتدهورت حالته الصحية وتمّ وضعه بغرفة العناية المركزة حتى فارق دنيانا.

الفنان الراحل يوسف شعبان - صورة أرشيفية

رحلت الفنانة سوسن ربيع، بعد إصابتها بفيروس كورونا، يوم 6 من شهر مارس الماضى، والذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة «المتفائل» أمام سامح حسين، فقد اعتذرت الراحلة عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها في المستشفى ودخولها العناية المركزة، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبدالهادي لحين شفائها إلا أنها فارقت الحياة.

سوسن ربيع - صورة أرشيفية

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نبيلة عبيد والفنانة مني عبدالغني والفنان فاروق سلامة ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وأبناء الراحل وابن شقيقته الإعلامي محمد السماحي.

جمال سلامة - صورة أرشيفية

رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية نادية العراقية في 16مايو 2021عن عمر ناهز الـ57 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

الفنانة نادية العراقية - صورة أرشيفية

رحل الفنان الكبير فايق عزب فايق عزب في 19 نوفمبر الماضي بعد معاناة مع مع فيروس مارسا وفيروس كورونا .

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة للفنان الراحل فايق عزب وعلق «مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته وعفوه ومغفرته ياطيب القلب ياحلو اللسان والطباع ياهادي ياراضي يامبدع ياإنسان بالمعنى الحلو للإنسان يافنان بالمعنى الحقيقي للفنان» - صورة أرشيفية

رحل الفنان الكبير هادي الجيار في 10 يناير 2021 متأثرًا بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بالهرم عن عمر ناهز 72 وقبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل«الاختيار2» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

الفنان هادى الجيار - صورة أرشيفية



توفى الفنان محمد ريحان محمد ريحان في مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل «نجيب زاهى زركش» مع الفنان يحيى الفخرانى.