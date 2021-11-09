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هيئة السكك الحديدية تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة بشاحنة

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هيئة السكك الحديدية تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة بشاحنة هيئة السكك الحديدية تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة بشاحنة
كشفت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اصطدام قطار ركاب «محرم بك/ الضبعة» بلودر (شاحنة) من دون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكيلو 115 بين العلمين/ سيدي عبدالرحمن، اليوم في تمام الساعة 8:35، أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين العلمين/ سيدي عبدالرحمن خط القباري/ مرسى مطروح. ولاحظ سائق القطار عبور لودر السكة، فجاء من مكان غير مخصص للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات، ما أدى إلى اصطدام القطار به، وخروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتها عن القضبان، ولا توجد إصابات بين ركاب القطار حتى الآن.

وتهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة قائدي المركبات والسيارات الالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.


الوطن السعودية

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