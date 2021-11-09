الدستورية: الحكم في دعوى أرملة المستشار حاتم بجاتو بإعادة تسوية معاشه لـ 4 دسيمبر

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حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى أرملة المستشار الراحل حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل.

وتطالب أرملة المستشار «بجاتو» في دعواها رقم 1 لسنة 42 طلبات أعضاء جديدة بإعادة تسوية المعاش المستحق لمورثها عن الأجر الأساسي.

اختصمت مقيمة الدعوى رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين.

كان المستشار حاتم بجاتو توفيَّ في 12 ديسمبر 2019، وبدأ مسيرته القضائية عام 1983 معاونًا للنيابة العامة حتى عين نائبًا لرئيس الدستورية عام 2012 ثم رئيسًا لهيئة المفوضين.