ضبط صاحبة محل ملابس جاهزة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الدقهلية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحبة محل ملابس جاهزة بالدقهلية، لقيامها بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات «صاحبة محل ملابس جاهزة» مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، لها معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة تعاملاتها التجارية في مجال تصدير الملابس الجاهزة إلى الخارج، ويتم إرسال قيمتها لها عبر شركات تحويل الأموال، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي.