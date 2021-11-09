القبض على متهم بالاحتيال الإلكتروني في الغربية بمساعدة «هاكرز» أجانب

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالغربية، لممارسته نشاط الاحتيال الإلكتروني بمساعدة عدد من الأشخاص «هاكرز» الموجودين خارج البلاج.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال الإلكتروني من خلال إنشائه صفحة تجارية إلكترونية لبيع وشراء البضائع المستوردة من الخارج، وكذلك تصدير البضائع من داخل البلاد، ويقوم من خلال ذلك بإثبات العديد من العمليات الصورية الخاصة بعمليات البيع والشراء على الموقع الإلكتروني الخاص بشركته بالاتفاق مع عدد من الأشخاص «الهاكرز» الموجودين خارج البلاد والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية كبيرة مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية على أساس أنها ثمن عمليات الشراء الصورية، إذ يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم، وقد وصلت حصيلة تلك العمليات مبلغ مليون جنيه مصري.

بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته وبحوزته هاتفي محمول وجهاز حاسب آلي «لاب توب» ومبلغ مالي، وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزته تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه.