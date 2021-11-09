لجنة الحكام تقرر معاقبة حكم مباراة القمة محمد عادل

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قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح معاقبة الحكم الدولي محمد عادل بسبب ما بدر منه من تصريحات عقب مباراة القمة الأخيرة التي أدارها بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وخرج محمد عادل في تصريحات إذاعية أشعلت الدنيا عليه وأثارت غضب مسؤولي الأهلي بعدما قال إنه حاول احتواء لاعبي الزمالك خلال المباراة بعدما سجل الأهلي الهدف الثالث.

وقال عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم: حزين من قيام الحكم محمد عادل بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123 عبر الشاشات والإذاعات.

وتابع عصام عبدالفتاح: الاحتواء وإدارة المباراة من أهم محاضرات التحكيم، ولكن الاحتواء يعني السيطرة على المباراة والأجواء داخل أرض الملعب وليس مقصودًا منه الطبطبة أو مجاملة أحد الفريقين المتنافسين على أرض الملعب.

وأضاف عبدالفتاح: سيتم توقيع عقوبة على محمد عادل رغم إجادته في مباراة القمة ولكن بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة.