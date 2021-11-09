محميات البحر الأحمر تعثر على «عروس البحر» النافقة أمام شواطئ سفاحا

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بعد نحو ٢٤ من عمليات البخث عنها من خلال الدوريات البحرية وتمشيط مساحات واسعة من الشاطئ ومياه البحر الاحمر تمكنت محميات البحر الاحمر من العثور على عروس البحر الأحمر طافية بالقرب من شواطئ سفاجا في حالة تعفن وجاري انتشالها من المياه لبيان نوعها واسباب النفوق الظاهرة عليها وبحث امكانية تشريحها من عدمه.

كانت «المصري اليوم» انفردت بقيام عدظ من الغطاسين بالبحر الاحمر بالعثور على حيوان «عروس بحر نافقة امام شواطئ منطقة خليج ابو سوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الاحر وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين للتصوير معها في الأعماق وتبين ان جسم عروس البحر في حالة انتفاخ وطافية على سطح المياه وتم اخطار محميات البحر الاحمر بالواقعة حيث تقوم الدوريات البحرية التابعة للمحميات بالبحث عن عروس البحر النافقة لانتشالها من المياه وفحصها وبيان اسباب نفوقها.

وأكدت احدي مدربات الغوص لـ«المصري اليوم» أنه اثتاء العودة من رحلة غوص فوحئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة حيث يبلغ طولها نحو ٣ امتار وارحعت أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام احد المراكب السريعة أو اللنشات منذ عدة ايام وجرفتها الامواج للقرب من الشواطئ.

ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار)، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام.

وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أو في قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

