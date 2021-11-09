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«شاهدة على العصر».. معرض فني للاحتفال باليوبيل الماسي لمكتبة الجديدة

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«شاهدة على العصر».. معرض فني للاحتفال باليوبيل الماسي لمكتبة مصر الجديدة «شاهدة على العصر».. معرض فني للاحتفال باليوبيل الماسي لمكتبة الجديدة

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تحتفل جمعية الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى مساء غدا الاربعاء بالعيد الماسى ومرور 75 عاما على انشاء مكتبة مصر الجديدة، بمشاركة نخبة من كبار المسئولين والكتاب والصحفيين، تتنوع الاحتفالية مابين أفلام تسجيلية تسرد قصة تاريخ المكتبة الحافل بالأحداث والذكريات بحلوها ومرها، ومعرض صور«شاهدة على العصر» لأهم الشخصيات التي زارت المكتبة ،ولحفل افتتاحها عام 1946، كما تتوج الاحتفالية بحفل موسيقى التراث المصرى لفرقة طبلة الست التي تصدح بأجمل أغانى التراث وزمن الفن الجميل .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن المكتبة وضع حجر أساسها الملك فاروق عام 1945 وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التي أنشأتها وراعتها.

وأشار نبيل حلمى إلى أنه في عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح في عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997 م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

المصرى اليوم

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