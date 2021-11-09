«سي إن إن» الأمريكية: محمية رأس محمد «جنة الله على الأرض»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت شبكة «سي أن أن» الأمريكية، محمية رأس محمد بأنها أجمل بقاع الأرض، مسلطة الضوء على ما تحويه من كنوز بيئية وثروات طبيعية، مؤكدة إن تلك البقعة المصرية الخلابة تستحق أن توصف بأنها «جنة الله على الأرض».

وفي التقرير التالي نتناول جانبًا قد لا يعرفه الكثير من المصريين عن محمية «رأس محمد»

«جنة الله» التي تجاوزت الـ75 مليون عام.. تعرف على محمية رأس محمد؟

لدى تلك البقعة الصحراوية الخلابة المنحصرة بين مياه خليجين بجنوب سيناء، تقع محمية رأس محمد، وتحديدًا على مسافة حوالي 12 كم من شرم الشيخ؛ عند التقاء خليج السويس الذي يجاورها إلى الشرق وخليج العقبة الذي يجاورها غربًا، وتمثل الحافة الشرقية لها حائطاً صخرياً مع مياه الخليج الذى توجد به الشعاب المرجانية.

تلقب محمية راس محمد بأنها «جنة الله على الأرض» نظرًا لطبيعتها الخلابة وتنوع البيئة النباتية والحيوانية والبحرية بها، فضلًا عن غنوها بالشعاب المرجانية الخلابة، والجزر الرائعة، والحياة البرية المتميزة.

سميت المحمية بهذا الاسم؛ كونها تبدو على الخريطة كرأس مثلث قاعدته تتكون من سلاسل جبال جنوب سيناء، فيما يقول البعض الآخر إنها تبدو بجزأيها المائي والبري كرأس رجل له لحية ضخمة، لذلك أُطلق عليها محمية« رأس محمد».

«جنة الله» التي تجاوزت الـ75 مليون عام.. تعرف على محمية رأس محمد؟

وتحوي محمية رأس محمد حفريات حفريات يعود عمرها إلى أكثر من 75 مليون عام، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

«جنة الله» التي تجاوزت الـ75 مليون عام.. تعرف على محمية رأس محمد؟

تتميز تلك المنطقة التي أعلنتها مصر محمية طبيعية اعتبارًا من العام 1938 بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى، فضلًا عن غنوها بالأحياء المائية النادرة والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض.

«جنة الله» التي تجاوزت الـ75 مليون عام.. تعرف على محمية رأس محمد؟

وتعد محمية رأس محمد منطقة متميزة جغرافيًا؛ إذ تحيطها الشعاب المرجانية من كافه جوانبها البحرية، مما يُشكل تكوينا فريدا أسهم في فى تشكيل الحياة الطبيعية بها.

كذلك أسهمت الانهيارات الأرضية « الزلازل » في جعل تكوينات الكهوف المائية أسفل الجزيرة والمحمية موطن للعديد من الطيور والحيوانات الهامة والنادرة مثل: الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتى لا تظهر إلا ليلاً، كما أن المحمية موطن للعديد من الطيور الهامة مثل البلشونات والنوارس

كما تمتاز المحمية بالتنوع البيولوجي؛ فبها العديد من الطيور كالصقور البلشونات، اللقالق، الثدييات مثل : الثعالب ، الضباع ، الأرانب الجبلية ، الغزلان ، الماعز الجبلي والحيوانات البحرية، مثل : الدرافيل ، القرش ، الترسة البحرية ، كما يوجد بها حوالي 150 نوعا من الشعاب المرجانية.

ويعتقد بعض الباحثين أن محمية رأس محمد هي الرقعة التي شهدت قصة «الخضر» ونبى الله موسى، وهي نظرية تناولها الباحث المصرى عماد مهدى في بحث علمى مشوق، ويعتقد الباحث أن رأس محمد، هي مجمع البحرين مستشهدًا بكونها نقطة التقاء خليجى السويس والعقبة والبحر الأحمر وصخرة الحوت.

أما بحيرة راس محمد والتي تبلغ مساحتها حوالي 480 كيلو متر مربع، والتي يطلق عليها «البحيرة المسحورة»؛ نظرًا لتغير لونها أمام الناظرين لسبع مرات في اليوم الواحد، وكذلك لارتباطها بالعديد من الأساطير إلى جانب اشتهارها بأغراض السياحة العلاجية؛ إذ يعتقد أهالي سيناء أن نزول هذه البحيرة «يحقق الأمنيات».

طائر نسر العقاب الأمريكى بمحمية رأس محمد - صورة أرشيفية

كانت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية يتم إنشائها في مصر، و تم إعلانها رسمياً كمحمية طبيعيةعام 1983م، على مساحة 97 كم، ثم حظت باهتمام متزايد اعتبارًا من العام عام 1989م، حيث وُضعت خطة شاملة لتطويرها وتوسعاتها حتى وصلت مساحتها لنحو 480 كم، بينها 135 كم أراضي برية، و345 كم شعاب مرجانية وبيئة مائية.

منطقة التخييم بمحمية رأس محمد - صورة أرشيفية

وحسب الهيئة العامة للاستعلامات، تعد محمية «رأس محمد»، ثانى أهم محمية طبيعية على مستوى العالم، على مدى الثلاثين عاما الماضية، بعد أولورو- كاتا بارك تجوتا باستراليا؛ كونها تجسيد متكامل لنظام إيكولوجى يشمل البحر بمياهه ذات الألوان المتدرجة باللون الأزرق، والجبال والصخور الشاهدة على الطبيعة المصرية، والنباتات كالمانجروف والشورى، ودرجات الحرارة المعتدلة، والهواء النقي، لتجسد لنا لوحة طبيعية فى تناغم فريد من نوعه فى العالم.

كما تعد محمية رأس محمد ثالث أهم موقع غطس على مستوى العالم؛ إذ تشمل محمية رأس محمد أكثر من 12 شاطئا تجمع ثلاث بيئات في تشكيلة رائعة من الطحالب البحرية والشعاب المرجانية والأسماك _ لاسيما_أسماك بيكاسو ذات الألوان الزاهية، مما يجعلها قبلة لغواصي العالم.