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«حقائق صادمة عن ختان الإناث» محاضرة ضمن فعاليات المسارح المتنقلة بأسوان

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«حقائق صادمة عن ختان الإناث» محاضرة ضمن فعاليات المسارح المتنقلة بأسوان «حقائق صادمة عن ختان الإناث» محاضرة ضمن فعاليات المسارح المتنقلة بأسوان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحري، من خلال فرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة محمد إدريس، وذلك بالفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر الجاري، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعى الثقافى والفنى في ربوع المحافظة.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان

تضمنت الفاعليات محاضرة بعنوان «حقائق صادمة عن ختان الإناث» ألقتها الدكتورة أمنية عبدالسلام، أشارت إلى أن ختان الإناث هو أحد أشكال العنف والاعتداء على حقوق الفتيات.

وبحسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية، عملية الختان نفسها قد تعرض الفتيات إلى زيادة خطر الوفاة، والفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الختان تتراوح بين سن الطفولة و١٥ سنة، وإلى جانب ذلك تم عقد ورشة فنية «تابلوهات قشرة خشب» للفنانة منى يونس، باستخدام القلة، خشب قشرة mdf، سلوتب، السيلر، كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هانى محمد بقصيدة «خيال شاعر»، قصيدة «أنا قلم مش ألم» للشاعرة هدى يمنى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية في «الغناء، إلقاء الشعر، الانشاد»، وفي الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى عرض فني بقيادة الشيخ حسين البيومى، تضمن مجموعة من التواشيح والمديح «ولد المشرف، قمرون، يأمنة بشراكى، ياجمالو، صلو على الهادي».

المصرى اليوم

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