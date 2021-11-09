أحداث السودان.. حكم قضائي بعودة خدمة الإنترنت

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بعد انقطاع لمدة 15 يوماً عقب أحداث 25 أكتوبر

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بإصدار حكم قضائي يقضي بعودة خدمة الإنترنت إلى كل أنحاء السودان.

وقالت التقارير إن المحكمة العامة في الخرطوم قضت بعودة خدمة الإنترنت في السودان، بعد انقطاع لمدة 15 يوماً.

وانقطعت الإنترنت في السودان بعد أحداث 25 أكتوبر، حين أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان؛ حل مجلسَي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.

ويسرّع المجتمع الدولي جهود الوساطة لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدخلت عدداً من المدن السودانية في حالة من الشلل.

وشدّد البرهان؛ في أكثر من مناسبة، على أنه يسعى لـ"انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة".