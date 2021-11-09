ضبط 49 سيارة تصدر إنبعاثات ضارة بالبيئة

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن "الجيزة – القليوبية – المنيا" بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل أسفرت جهودها عن .

فحص عدد 150 سيارة ضُبط خلالها عدد 49 سيارة عدد 2 سيارة بنزين- عدد 47 سيارة سولار غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة ، بنطاق مديريتى أمن "الجيزة والقليوبية".

ضبط عدد 32 قضية "صرف مباشر – إلقاء مخلفات" على مجرى نهر النيل والمجارى المائية بنطاق مديرية أمن المنيا بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.