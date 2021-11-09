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الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة (تفاصيل)

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الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة (تفاصيل) الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة (تفاصيل)

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.


وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي:

إن الهيئة أوضحت أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، محددة خطوات إصدار تصاريح الإقامة :

بالتسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة.

تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

تقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

المصرى اليوم

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