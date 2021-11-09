انتفاضة برلمانية لمحاسبة وزير التعليم بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي بحضور لجنة متخصصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل مجلس النواب في أزمة مناهج الصف الرابع الابتدائي بعد شكاوي العديد من أولياء الأمور بصعوبة المناهج على أطفالهم خاصة المواد العلمية، وطالب عدد من النواب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لمناقشة سبب صعوبة المناهج المقررة على طلاب رابعة ابتدائي وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك، فيما فتح بعض النواب مكاتبهم لتلقي شكاوي أولياء الأمور طالبين الحصول على نسخ من منهج رابعة ابتدائي لبحثها مع اساتذه متخصصين .

وطالب النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الحصول على نسخ من كافة المواد لمناهج رابعة ابتدائي للبدء في عرضها على أساتذة متخصصين بالتعليم الاساسي، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه سيدأ في تحركات عاجلة بالمجلس لمناقشة وبحث أسباب صعوبة المناهج تبدأ من طلب احاطة لمناقشة الأمر رسميا بمجلس النواب للمطالبة بمعرفة آراء المتخصصين والمدرسين لمناقشة الأمر، فيما طالبت النائب أمل سلامه استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لمناقشته في صعوبة مناهج الرابع الابتدائي .

وأضافت النائبة في بيان لها أنها تلقت العديد من شكاوي أولياء أمور الطلاب بالصف الرابع الابتدائي حول صعوبة المناهج مؤكدة أنه لابد من محاسبة واضعي المناهج التي تفوق بكثير قدرة التلاميذ على الاستيعاب والتفكير، وتتعدي المرحلة السنية الموجهه لها، ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب احاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لاستدعاء وزير التعليم، وتسائلت: هل تطوير التعليم هو وضع مناهج صعبه على الطلاب من وجهة نظر الدكتور طارق شوقي أم وضع مناهج مناسبة بالشكل التدريجي لسن الطلاب وقدراتهم الذهنيه .

كما قدمت النائبة مى غيث رشدى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة آخر للنواب بشان مناهج الصف الرابع الابتدائي التي وصفتها بأنها من اصعب المناهج الدراسية التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، وأكدت في طلب الاحاطة الخاص بها أن التعديلات التي أدخلت على المناهج صعبه على المدرسين انفسهم والعديد منهم لم يستوعبوها فما بالنا بالطلاب الذين لم تتعدي أعمارهم 10 سنوات .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعرب في أكثر من حديث له عن استيائه من موجة التشكيك والهجوم المستمرة على المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي، قائلا أن «مناهج التعليم الجديدة وبالأخص طلاب الرابع الابتدائي هي أفضل ما أنجزته الوزارة بكل المقاييس العلمية العالمية»، وأكد الوزير أن «الانتقادات هي جزء من عملية ممنهجة لإفساد تطوير التعليم المصري».

اقرأ ايضا :

وزير التعليم: مناهج الصف الرابع ابتدائي أفضل ما أنجزته الوزارة.. والانتقادات لإفساد التطوير

طلب إحاطة بـ«النواب» إلى وزير التعليم: «منهج رابعة ابتدائي الأصعب في التاريخ»