أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نصاب يستولى على الأموال بزعم توظيفها في تجارة العقارات بسوهاج

Print
نصاب يستولى على الأموال بزعم توظيفها في تجارة العقارات بسوهاج نصاب يستولى على الأموال بزعم توظيفها في تجارة العقارات بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بدعوى استثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وشخصين آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة العقارات، بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، يقوم بممارسة نشاط إجرامي، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

وبتكثيف التحريات تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»