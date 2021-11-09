نصاب يستولى على الأموال بزعم توظيفها في تجارة العقارات بسوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لاستيلائه على أموال بعض المواطنين بدعوى استثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وشخصين آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة العقارات، بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، يقوم بممارسة نشاط إجرامي، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

وبتكثيف التحريات تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.