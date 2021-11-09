«عربية النواب» تشيد بتصريحات سامح شكري عن سد النهضة خلال لقاءه بوزير خارجية أمريكا

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضايا التي تناولها وزير الخارجية السفير سامح شكرى خلال لقائه بنظيره وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائى، تتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن.

ولفت اباظة في بيان له إلى أن تأكيد السفير سامح شكرى على أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسى والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام من الجانبين وتطلعه إلى خروج الحوار الاستراتيجى بنتائج تعكس تميز وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية وأيضاً تأكيد وزير الخارجية المصرى أكد ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر نهاية العام الجارى وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من لأراضى الليبية.

وأكد النائب على أهمية استعراض السفير سامح شكرى لتطورات القضية الفلسطينية ومساعى مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذا التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة، مشيداً بتشديد الوزير شكرى على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.