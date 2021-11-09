بعد مرور 54 ساعة.. إنقاذ رجل عالق داخل كهف في بريطانيا

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نجحت خدمات الطوارئ وقوات الإنقاذ في انتشال شخص عالق لمدة يومين بأحد الكهوف في منطقة بريكون بيكونز في بريطانيا، في عملية الإنقاذ الأطول في تاريخ المملكة المتحدة.

وشارك في عملية إنقاذ الرجل الأربعيني بعد استمراره عالقُا بالكهف لمدة 54 ساعة، أكثر من 240 شخصًا وما لا يقل عن ثمانية فرق إنقاذ، ثم تم نقله إلى المستشفى من خلال سيارة إسعاف وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإنجليزية.

وقال جاري إيفانز، وهو ضابط الاتصال بخدمات الطوارئ في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية للرجل الذي تم إنقاذه مستقرة للغاية، حيث كان يتذكر المدة التي قضاها في الكهف والمدة الوقت الذي استُغرق في إنقاذ.

وأضاف أن فرق الإنقاذ سعيدة للغاية بالطريقة التي تمت بها عملية الإنقاذ: «نحن سعداء لأنها كانت عملية إنقاذ صعبة ولأن الضحية كانت بحالة جيدة بالنسبة للحدث الذي تعرضت له».

إنقاذ رجل عالق داخل كهف في بريطانيا