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ضبط صاحب محلهواتف يتاجر فى السوق السوداء بحوزته مليون و500 الف جنيه

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ضبط صاحب محلهواتف يتاجر فى السوق السوداء بحوزته مليون و500 الف جنيه ضبط صاحب محلهواتف يتاجر فى السوق السوداء بحوزته مليون و500 الف جنيه

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط" صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية"لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة ، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغتمليون و500 الف جنيه.

المصرى اليوم

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