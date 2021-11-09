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شباب الملتقى الثقافي الثامن لأهل يختتمون جولاتهم بزيارة الكنيسة الأرثوزكسية بدمياط

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شباب الملتقى الثقافي الثامن لأهل مصر يختتمون جولاتهم بزيارة الكنيسة الأرثوزكسية بدمياط شباب الملتقى الثقافي الثامن لأهل يختتمون جولاتهم بزيارة الكنيسة الأرثوزكسية بدمياط

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قام شباب الملتقى الثقافي الثامن لأهل بعمل جولة لأهم المعالم الدينية والأثرية بمدينة دمياط، في رابع أيام الملتقى، أمس الاثنين، حيث بدأ الشباب أولى جولاتهم بزيارة مسجد عمرو بن العاص، وهو النسخة الثانية لمسجد عمرو بن العاص الموجود بالقاهرة.

ويعد ثاني مسجد بني في مصر، ويعد من أشهر مساجد دمياط، وبني مع الفتح الإسلامي، وفي نفس توقيت بناء مسجد عمرو بن العاص في القاهرة، ويتكون من 3 أروقة ومع آخر تحديث وترميم له أصبح 4 أروقة، وقد تحول هذا المسجد إلى كنيسة مرتين، الأولى، أيام العصر القليوبي، والتانية أثناء حملة الملك لويس التاسع على دمياط.

وتوجه الشباب بعد ذلك لزيارة الكنيسة الأرثوزكسية بدمياط (كنيسة القديس جاورجيوس والقديس نيقولاوس) والتي يصل عمرها لألف عام وهي المعمودية الوحيدة في دمياط، واستقبل الشباب البابا بندليمون وتحدث معهم عن التاريخ الأثري للكنيسة.

وأكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، على أهمية مثل هذه الجولات، وخاصة للشباب لتأكيد مبدأ الوحدة الوطنية عند كل شباب مصر.

تحرك الجميع بعد ذلك إلى مسجد محمد محمد المعيني الفارسكوري والذي يرجع تاريخه لـ700 عام منذ زمن الناصر قلاوون .

يذكر أن ملتقى شباب أهل مصر في دورته الثامنة تحت رعاية الدكتورة وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفيذ الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، مدير عام الإدارة.

المصرى اليوم

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