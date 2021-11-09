شريف سلامة يتقدم الصفوف.. غياب الفنانين عن جنازة أحمد خليل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

غاب عدد كبير من الفنانين عن وداع الفنان الراحل أحمد خليل، ولم يتواجدوا بمسجد الشرطة للصلاة على جثمانه، وكان في مقدمة الحضور الفنان شريف سلامة، الذي بدى متأثرًا جدًا برحيل الفنان، وغاب نقيب الممثلين وباقي الفنانين لارتباطهم بتصوير اعمال، والبعض الاخر لظروف السفر، ولكون الجنازة جاءت مفاجأة، وهو ما أعلنه د.أشرف زكي المتواجد حاليًا في شرم الشيخ ولم يتمكن من الحضور في هذا الوقت الضيق، وحرص على الحضور عدد كبير من عشاق الفنان أحمد خليل، وعائلته وأسرته.

وبدأت حاليًا صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل أحمد خليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.وتمت صلاة الجنازة في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا.

الفنان الراحل «أحمد خليل» وافته المنيه صباح اليوم عن عمر يناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا.