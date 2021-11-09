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وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني"

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وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني" وفاة "بن سحبان" والد الشاعر "عبدالواحد الزهراني"

وفاة

فُجِع شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، صباح اليوم، بوفاة والده الشاعر سعود بن سعيد بن سحبان رحمه الله؛ إثر مرض أَلَمّ به.

وكتب الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تغريدة قال فيها: "الحمد لله على ما قضى وقدّر، انتقل والدي إلى دار الحق.. ‏نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجاته، وأن يجعل ما أصابه رِفعة لدرجاته وكفارة لذنوبه.. سامحوه وادعوا له.. وسيحدد موعد ومكان الصلاة والدفن لاحقًا".

يشار إلى أن الشاعر سعود بن سحبان الزهراني -رحمه الله- من مواليد 1355هـ، وهو من عمالقة شعر العرضة الجنوبية خلال العقود الماضية، ولاقت الكثير من قصائده إعجاب الكثيرين وتناقلها متذوقو ومحبو موروث شعر العرضة الجنوبية.

تتقدم "سبق" بالعزاء والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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