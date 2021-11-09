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رحل الفنان الكبير أحمد خليل عن عالمنا، صباح اليوم عن عمر ناهز الـ80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا، وفي الوقت نفسه تتواجد طليقته الفنانة الكبيرة سهير البابلي في العناية المركزة بعد تعرضها لو كة صحية شديدة تسببت في دخولها أحد المستشفيات .

وفي حوار سباق له في برنامج «باب الخلق» ،الذي يقدمه محمود سعد في عام 2018 كشف سبب طلاقه من الفنانة الكبيرة سهير البابلي، قائلا:«سبب الطلاق يرجع إلى تربيته الريفية، وعندما تزوجنا كنت صغير في السن، وكانت هي نجمة كبيرة وكنت في بداية مشواري الفني، وبطبيعتي الريفية رفضت هذا، فكنت دوما أُشعرها بأنها ليست نجمة في البيت وأنا الرجل، وانتهى الحال بالطلاق».

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.