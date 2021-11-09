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مفاجأة بشأن سائق سيارة نقل يقود بسرعة جنونية عكس الإتجاه فى الساحل

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مفاجأة بشأن سائق سيارة نقل يقود بسرعة جنونية عكس الإتجاه فى الساحل مفاجأة بشأن سائق سيارة نقل يقود بسرعة جنونية عكس الإتجاه فى الساحل

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تباشر جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها مع سائق سيارة نقل بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيادته السيارة عكس الاتجاه.

و كشف الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأحد البرامج التلفزيونية بشأن مقطع فيديو ظهر به احد الأشخاص، يقود سيارة نقل بطريق الأوتوستراد فى البساتين بسرعة عالية عكس الاتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر، نجحت القوات فى تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية.

أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانه لا يحمل تراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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