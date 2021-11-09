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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون، ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، المباراة المقررة في الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022).

ومن المقرر أن تتمكن الجماهير من حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي.

وتم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

- المقصورة الأمامية: 300 جنيه.

- الدرجة الأولى: 100 جنيه.

- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

ويحل المنتخب ضيفا على أنجولا، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات، التي يتصدرها الفراعنة برصيد 10 نقاط، متفوقا على ليبيا (6) والجابون (4) وأنجولا (3).