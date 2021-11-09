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اتحاد الكرة يعلن حضور 5 الاف مشجع في مباراة والجابون

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اتحاد الكرة يعلن حضور 5 الاف مشجع في مباراة المنتخب والجابون اتحاد الكرة يعلن حضور 5 الاف مشجع في مباراة والجابون

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقة من الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة والجابون، ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب، المباراة المقررة في الثالثة عصرًا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات (قطر 2022).
ومن المقرر أن تتمكن الجماهير من حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي.

وتم تحديد التذاكر على النحو التالي:

- المقصورة الأمامية: 300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 100 جنيه.
- الدرجة الموحدة: 50 جنيها.

ويحل ضيفا على أنجولا، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بالتصفيات، التي يتصدرها الفراعنة برصيد 10 نقاط، متفوقا على ليبيا (6) والجابون (4) وأنجولا (3).

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