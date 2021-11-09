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إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للجمباز

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إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للجمباز إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للجمباز

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نجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت أمس الاثنين.

وفاز إيهاب أمين عقب تغلبه على الجزائري على زعتر الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الافريقي لسنوات طويلة، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة حاليًا بمدينة أنطاليا بتركيا.

وحظى الوفد المصري المشارك بأعمال الجمعية العمومية، بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي.

ووجه أمين الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح ، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية وبوجود الكوادر المصرية في الاتحادات الرياضية سواء القارية أو العالمية.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الاهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة.

علاوة على تنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة والتي استضافتها القارة الإفريقية للمرة الأولى، وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبدالوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني سيدات.

المصرى اليوم

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