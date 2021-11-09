أعطى المواطنين إيصالات مزورة.. القبض على موظف بـ«محلي مطروح» بتهمة النصب

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ألقت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة مطروح، لاحتياله على أحد الأشخاص والاستيلاء على مبالغ مالية منه بعد إيهامه بإنهاء تقنين وضع يد على قطعة أرض خاصه به، مستغلًا طبيعة عمله.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء تقنين وضع يد على قطعة أرض خاصه به.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة مطروح باستغلال طبيعة عمله والاحتيال على الشاكي وإيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات ملكية قطعة أرض وإعطائه إيصالات مزورة تفيد سداد تلك المبالغ بجهة عمل المتهم، والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته الإيصالات المزورة محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأنه استغل طبيعة عمله في ملء الإيصالات المضبوطة بحوزته من الدفاتر التي لم يتم استخدامها بجهة عمله وأثبت بها سداد تلك المبالغ «على غير الحقيقة» وقدمها للشاكي على أنها تمثل قيمة إجراءات التقنين، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.