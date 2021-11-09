تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة شبرا الخيمة

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أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن فريق من المختصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة، قام بالتفتيش علي محطة شبرا الخيمة، والتى تبلغ طاقتها 600 الف متر مكعب يوميا للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط مأمونية المياه، مشيرا إلى أن المحطة شهدت توسعات كبرى حتى وصلت إلى الطاقة الانتاجية الكاملة وتخدم العديد من المناطق.

وأوضح أن محطة مياه شبرا الخمية اجتازت مراجعة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه ومطابقتها للمواصفات العالمية وتطوير الجهاز الفنى والادارى القائم على تشغيل ومتابعة المحطة.

وأشار إلى نجاح تعاون قطاعات الانتاج والتوزيع و المشروعات و المعامل والتوعية والخط الساخن مما ساعد فى حصول المحطة على شهادة تجديد خطة سلامة ومأمونية المياه.

وقال إن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى نجحت فى تنفيذ جميع الاجراءات التصحيحية الصادرة عن الخطة لضمان التأثيرات الايجابية علي الصحة العامة ومطابقة الجودة العالمية، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه تعد من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه وتصدر من خلال موافقة وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.