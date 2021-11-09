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القبض على ممرضين اختلسا أدوية علاج كورونا من مستشفى بالقاهرة

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القبض على ممرضين اختلسا أدوية علاج كورونا من مستشفى بالقاهرة القبض على ممرضين اختلسا أدوية علاج كورونا من مستشفى بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط ممرضان بأحد المستشفيات، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما 26 عبوة من العقاقير «تستخدم لعلاج المستجد» محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، وكذلك فرد خرطوش.

بمواجهتهما أقرا باختلاسهما المضبوطات من المستشفى محل عملهما بقصد التصرف فيها بالبيع لأحد الأشخاص لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الناري.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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