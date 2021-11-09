إيهاب فهمي : تشييع جثمان أحمد خليل بعد دقائق من مسجد الشرطة

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أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن رحيل الفنان أحمد خليل جاء في هدوء كما كانت حياته وتصرفاته وعلاقاته مع كل من حوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ربنا يرحمه ويدخله فسيخ جناته، رحلت في هدوء كما كنت دائما الاستاذ احمد خليل في ذمه الله».

وأضاف فهمي: «الصلاة على الجثمان ستكون بعد أداء صلاة الظهر، بعد دقائق من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسوف يتم دفن الجثمان بمقابر أسرته».

وكان الفنان أحمد خليل قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، متأثرًا بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 80 عامًا.