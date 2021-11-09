أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

إيهاب فهمي : تشييع جثمان أحمد خليل بعد دقائق من مسجد الشرطة

Print
إيهاب فهمي : تشييع جثمان أحمد خليل بعد دقائق من مسجد الشرطة إيهاب فهمي : تشييع جثمان أحمد خليل بعد دقائق من مسجد الشرطة

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن رحيل الفنان أحمد خليل جاء في هدوء كما كانت حياته وتصرفاته وعلاقاته مع كل من حوله، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ربنا يرحمه ويدخله فسيخ جناته، رحلت في هدوء كما كنت دائما الاستاذ احمد خليل في ذمه الله».

وأضاف فهمي: «الصلاة على الجثمان ستكون بعد أداء صلاة الظهر، بعد دقائق من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسوف يتم دفن الجثمان بمقابر أسرته».

وكان الفنان أحمد خليل قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، متأثرًا بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 80 عامًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية