بعد مشاركتها في «حكايتى مع الزمان» مع أحمد خليل.. حقيقة إصابة ميرفت أمين بكورونا

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أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنانة ميرفت أمين بخير، وصحتها جيدة، ولم يتم إخطاره بأنها تعاني من أي أعراض أو إصابة تتعلق بفيروس كورونا أو ما شابه ذلك، وذلك بعد الشائعات التي طاردت الفنانة ميرفت أمين حول إصابتها بفيروس كورونا، بعد إصابة الفنان أحمد خليل بكورونا خلال تصوير قصة «حكايتي مع الزمان» ضمن مسلسلهما «إلا أنا».

ويعرض للفنانة ميرفت أمين حاليًا حلقات حكايتها «حكايتى مع الزمان» بمشاركة الفنان القدير الراحل أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.