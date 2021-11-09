واظب على الصلاة وزوجته الألمانية أسلمت في الأزهر.. تفاصيل من حياة أحمد خليل

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كتب- حسن الحيني

ظلت الحياة الشخصية للنجم أحمد خليل خط أحمر بالنسبه له ولجمهوره فلم يتطرق في أحد البرامج إلى التحدث بأي معلومات عن زيجاته سوى بمعلومات بسيطة يعلمها الكل، ولا يحب أن تكون تلك المسألة موضوع نقاش في أي حديث أو جلسة تعارف له إحتراما لخصوصية زوجاته وبيته.

الزيجة الأولى للراحل أحمد خليل كانت من النجمة سهير البابلي وفي وقتها كان النجم أحمد خليل مولعا بالمسرح حيث وقعت بينهما قصة حب كبيرة وكان مغرما بها لدرجة الجنون ولكن غيرته الشديد عليها كانت سببا في الطلاق خاصة بعد توهججها في الشهرة وكانت نجمة لها بريقا خاصا في كل مكان.

وقبل أن ينفصل أحمد خليل عن سهير البابلي أشتري لها محلا في منطقة الزمالك كي يؤمن لها مستقبلها ولكن خوفها الشديد من أن يسترده قامت ببيعه بمبلغ قليل الثمن وخسرته فيه.

الزيجة الثانية كانت من أمرأة تحمل الجنسية الألمانية وفي نفس الوقت تعتنق الديانة المسيحية وتزوجها كما هي حتى أعتنقت بالديانة الإسلامية وأهداها المصحف مترجما باللغة الإنجيلزية حتى أعلنت إسلامها في الأزهر الشريف.

وقال أحمد خليل خلال لقاء تليفزيوني سابق أن زوجته تقوم بحث أبنائها على القيام بأداء الصلاة مثل زوجها.

واستمر زواج «خليل» بالألمانية، قرابة 25 عاما، نتج عنه ابنتين، وقال عنهما: «عرفتها خلال زيارتها لمصر، وأول مرة شفتها، شفتها من ظهرها، ولما اتجوزنا، رغم إنها مسيحية، بس كانت بتتخانق مع البنات، علشان يصلوا، وبتقولهم صلوا زي ما بابا بيقولكم».

وكان آخر ظهور للنجم احمد خليل، في مسلسل «حكايتي مع الزمان»، الذي يعرض حالياً عبر شاشة قنوات dmc.

ويشيع جثمان الراحل أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.