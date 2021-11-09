حقيقة تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة

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نفى مجلس الوزراء الثلاثاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لتأثر أي من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشدداً على أن عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم تدريجيًا، كما أنه لن يتم نقل أي من المصالح الحكومية الخدمية والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للعاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية، مُشددًا على أن هناك نقلة نوعية ستشهدها كل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، حيث سيتم رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونيًا سواء على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي«digital.gov.eg»، أو على دليل الخدمات العامة: بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية عبر الرابط التالي: «psm.gov.eg».

وأشار إلى أن عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع.

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