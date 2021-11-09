أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حقيقة تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة

Print
حقيقة تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة حقيقة تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة النقل للعاصمة الإدارية الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء الثلاثاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لتأثر أي من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشدداً على أن عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم تدريجيًا، كما أنه لن يتم نقل أي من المصالح الحكومية الخدمية والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للعاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية، مُشددًا على أن هناك نقلة نوعية ستشهدها كل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، حيث سيتم رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونيًا سواء على منصة الرقمية عبر الرابط التالي«digital.gov.eg»، أو على دليل الخدمات العامة: بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية عبر الرابط التالي: «psm.gov.eg».

وأشار إلى أن عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

May be an image of one or more people and text

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب