صحة الشرقية : جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، لتلقي اللقاح، وتابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وذلك لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.