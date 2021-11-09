أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الشرقية : جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

Print
صحة الشرقية : جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا صحة الشرقية : جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، لتلقي اللقاح، وتابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وذلك لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة

الصحة : المواطن المصري يحصل على أفضل تطعيم لفيروس كورونا

الصحة : المواطن المصري يحصل على أفضل تطعيم لفيروس كورونا

صحة حماس: 6 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس: 6 حالات وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة