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«جوكر التمثيل» ... نهال عنبر تنعي أحمد خليل

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«جوكر التمثيل» ... نهال عنبر تنعي أحمد خليل «جوكر التمثيل» ... نهال عنبر تنعي أحمد خليل

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نعت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الطبي، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت «عنبر»، صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «وداعا الفنان المحترم الراقي چوكر التمثيل الصديق الغالي البرنس احمد خلیل هاتوحشنا یا عظيم لكن مش هاتغلي على إلى خلقك ربنا يرحمك برحمته الواسعه ويغفر لك يثبتك عند السؤال نرجوا قراءه الفاتحه والدعاء».

ورحل الفنان الكبير أحمد خليل عن 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى أحد المستشفيات مؤخرا ليدخل العناية المركزة ويتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ زايد.

المصرى اليوم

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