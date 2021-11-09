أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علاج جديد يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتعدى 80%.. هل يغني عن اللقاحات؟

Print
علاج جديد يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتعدى 80%.. هل يغني عن اللقاحات؟ علاج جديد يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتعدى 80%.. هل يغني عن اللقاحات؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «ريجينيرون» عن تطويرها لعلاج جديد اسمه "REGEN-COV" مكون من الأجسام المضادة يقلل بشدة من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت بيانات التجارب أن جرعة واحدة من العلاج تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 81.6%، على أن تظهر النتيجة بين شهرين وستة أشهر من تلقي الجرعة.

علاج «ريجينيرون» عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسيلة، وبروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي عمل الجهاز المناعي وتستهدف مكوناته البروتين الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا وإصابتها.

ويتشابه هذا العلاج مع اللقاحات في كونهما يعتمدا على الأجسام المضادة في الوقاية من كورونا، لكن يختلفا في طريقة العمل حيث يحمل العلاج أجسام مضادة وينقلها للجسم لمكافحة الفيروسات، على عكس اللقاحات التقليدية التي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضادة الخاصة به.

وحصل العلاج الجديد على الموافقة بالاستخدام في حالات الطوارئ لعلاج الأشخاص المصابين بحالات بسيطة ومتوسطة، في الولايات المتحدة، في نوفمبر 2020، وفي يوليو 2021 وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على استخدامه كعلاج وقائي من الفيروس.

ورغم موافقتها عليه كعلاج وقائي من الفيروس إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أشارت إلى أنه ليس بديلًا عن اللقاح، لكن فقط يمكن استخدامه مع الأشخاص الذين تكون استجابتهم ضعيفة للقاحات، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية