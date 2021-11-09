علاج جديد يقلل خطر الإصابة بكورونا بنسبة تتعدى 80%.. هل يغني عن اللقاحات؟

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كشفت شركة «ريجينيرون» عن تطويرها لعلاج جديد اسمه "REGEN-COV" مكون من الأجسام المضادة يقلل بشدة من خطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهرت بيانات التجارب أن جرعة واحدة من العلاج تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 81.6%، على أن تظهر النتيجة بين شهرين وستة أشهر من تلقي الجرعة.

علاج «ريجينيرون» عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسيلة، وبروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي عمل الجهاز المناعي وتستهدف مكوناته البروتين الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا وإصابتها.

ويتشابه هذا العلاج مع اللقاحات في كونهما يعتمدا على الأجسام المضادة في الوقاية من كورونا، لكن يختلفا في طريقة العمل حيث يحمل العلاج أجسام مضادة وينقلها للجسم لمكافحة الفيروسات، على عكس اللقاحات التقليدية التي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لتطوير الأجسام المضادة الخاصة به.

وحصل العلاج الجديد على الموافقة بالاستخدام في حالات الطوارئ لعلاج الأشخاص المصابين بحالات بسيطة ومتوسطة، في الولايات المتحدة، في نوفمبر 2020، وفي يوليو 2021 وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على استخدامه كعلاج وقائي من الفيروس.

ورغم موافقتها عليه كعلاج وقائي من الفيروس إلا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أشارت إلى أنه ليس بديلًا عن اللقاح، لكن فقط يمكن استخدامه مع الأشخاص الذين تكون استجابتهم ضعيفة للقاحات، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.